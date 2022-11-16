



Калифорния: 11 копов-новобранцев пострадали в результате наезда автомобиля

В среду в Калифорнии на группу новобранцев правоохранительных органов во время утренней пробежки наехал автомобиль. Одиннадцать человек получили травмы разной степени тяжести, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.



Пострадавшие были доставлены в больницы, а власти задержали подозреваемого, который, как полагают, был за рулем автомобиля, сообщает Fox News. Дорожный патруль Калифорнии сообщает, что инцидент произошел примерно в 6:30 утра по местному времени.



Пострадавшие являются слушателями Учебной академии шерифа и Центра региональных служб (STARS) в пригороде Лос-Анджелеса Уиттиере, Калифорния.



Власти пока не сообщают подробностей инцидента. Местные жители рассказали, что новобранцы полиции в академии STARS часто совершают в этом районе пробежки в светоотражающих жилетах.

