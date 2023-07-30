



В этом году на защиту Трампа в судах потрачено более 40 млн долларов, – CNN

Комитет политических действий (PAC) потратил более 40 млн. американских долларов на юридические услуги в рамках защиты экс-президента США Дональда Трампа и его окружения на фоне предъявления ему нескольких обвинений за последние месяцы, сообщает CNN .



В США комитет политических действий – это политический комитет, объединяющий вклады членов предвыборной кампании и передающий эти средства на кампании за или против кандидатов, инициативы выборов или законодательство.



Ожидается, что комитет Save America, который собирает большую часть своих средств за счет небольших пожертвований от сторонников Трампа , сообщит в понедельник Федеральной избирательной комиссии США, что потратил 40,2 миллиона долларов на судебные издержки в первой половине года – это более чем вдвое больше, чем сумма, которую группа израсходовала на судебные издержки за весь 2022 год.



По данным Федеральной избирательной комиссии, в 2022 году Save America потратила более 16 миллионов долларов на судебные издержки.



Команда Трампа утверждает, что значительная сумма денег, которая тратится на защиту бывшего президента и членов его ближайшего окружения, необходима, поскольку юридические проблемы Трампа увеличиваются.



