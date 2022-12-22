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В Аризоне демонтируют "стену Трампа"
22.12.2022 22:10 Алина Груднева

В Аризоне демонтируют "стену Трампа"

В Аризоне на границе с Мексикой демонтируют "стену Трампа", состоящую из морских контейнеров.

 
По данным CNN, об этом сказано в постановлении суда.
 
"К 4 января 2023 года, Аризона удалит все ранее установленные транспортные контейнеры и связанное с ними оборудование, материалы, транспортные средства и другие объекты", — сказано в документе.
 
Контейнеры без официального разрешения решил установить летом губернатор штата Дуг Дьюси, чтобы заполнить бреши на границе с Мексикой.

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