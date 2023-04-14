Утечка документов Пентагона: подозреваемый предстал перед судом
В пятницу, 14 апреля, подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона Джек Тейшейра предстал перед федеральным судом Бостона.
Об этом сообщает Reuters.
Его подозревают в краже и сливе секретных документов и распространении антисемитских высказываний.
Слушание о продлении срока его содержания под стражей назначено на следующую среду.
В настоящее время 21-летний сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра находится под стражей.