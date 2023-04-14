



Утечка документов Пентагона: подозреваемый предстал перед судом

В пятницу, 14 апреля, подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона Джек Тейшейра предстал перед федеральным судом Бостона.



Об этом сообщает Reuters.



Его подозревают в краже и сливе секретных документов и распространении антисемитских высказываний.



Слушание о продлении срока его содержания под стражей назначено на следующую среду.



В настоящее время 21-летний сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра находится под стражей.