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Утечка документов Пентагона: подозреваемый предстал перед судом
14.04.2023 18:24 Алина Груднева

Утечка документов Пентагона: подозреваемый предстал перед судом

В пятницу, 14 апреля, подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона Джек Тейшейра предстал перед федеральным судом Бостона.

Об этом сообщает Reuters.

Его подозревают в краже и сливе секретных документов и распространении антисемитских высказываний.

Слушание о продлении срока его содержания под стражей назначено на следующую среду.

В настоящее время 21-летний сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра находится под стражей.

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