



Уникальная посадка: в США пилоты приземлили истребитель F-35B на старое шоссе

Морские пехотинцы США в рамках учений посадили истребитель F-35B Joint Strike Fighter на старом шоссе шириной 50 футов в Южной Калифорнии, дозаправили его топливом и перевооружили, а затем снова подняли в небо, сообщили Lockheed Martin и War Zone в четверг.



Помимо F-35B, выполняющего эту замечательную вертикальную посадку, морские пехотинцы также установили импровизированную переднюю точку вооружения и дозаправки для обслуживания других типов летательных аппаратов в том же районе.





Согласно отчету, в США знают, что для победы в будущих конфликтах на Индо-Тихоокеанском театре военных действий “им придется работать, как никогда раньше, с другими службами, и делать это из очень суровых мест”.



На этой неделе морская пехота из первой эскадрильи оперативных испытаний и оценки (VMX-1) собрала девять эскадрилий и других подразделений морской пехоты, ВВС и ВМФ для проведения очередного раунда циклического тренировочного мероприятия, известного как “Обсидиановый айсберг”.



Это мероприятие "является органичной попыткой реализовать концепцию распределенных операций для F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) путем решения оперативных задач, связанных с эксплуатацией истребителя пятого поколения в удаленных точках, не имеющих достаточной материально-технической поддержки, не говоря уже о длинных и аккуратных взлетно-посадочных полосах", - говорится в отчете.



Место, где американские морские пехотинцы проводили учения, находилось между различными железнодорожными путями и трассой I-5 возле Кэмп-Пендлтон.



На самом деле, старая дорога когда-то была частью шоссе Тихоокеанского побережья и имеет линии электропередач и канавы на западе, а также действующие железнодорожные пути в нескольких ярдах к востоку.



Известная как VSTOL-101, дорога в течение многих лет служила тренировочной посадочной площадкой для морских "Харриеров", но VMX-1 возродил эту площадку для проведения уникальных тренировочных мероприятий с участием F-35B.



В настоящее время Израиль не обладает истребителем F-35B, но вместо этого имеет несколько эскадрилий классических истребителей F-35A, и в начале июля заказал еще 25 F-35A, в результате чего получит 75 F-35.



Считается, что F-35 играет решающую роль в "войне между войнами" MABAM против иранских прокси в Сирии, а также в случае, если ЦАХАЛу придется нанести удар по ядерной программе Ирана.



У него есть технология малозаметности, которая делает его более способным безнаказанно наносить удары по целям на всем Ближнем Востоке, а его возможности наблюдения и разведки намного превосходят более старые F-16 и F-15. Например, говорят, что он легко способен перехитрить иранский ЗРК С-300, а возможно, и С-400, тогда как с другими израильскими самолетами проблем было бы больше.



F-35A, или модифицированная израильская версия F-35I, обладает большими возможностями в качестве дальнего истребителя, чем F-35B, и Lockheed Martin продала его по всему миру примерно в пять раз больше. Однако F-35B обладает уникальной возможностью вертикальной посадки.



Иерусалим по-прежнему следит за истребителем, особенно когда он попадает в заголовки газет, как это было на этой неделе.





