



Убийце Роберта Кеннеди 16-й раз отказали в УДО

Наблюдательный совет Калифорнии в среду отказал в условно-досрочном освобождении Сирхану Сирхану, палестинскому беженцу, отбывающему пожизненный срок за убийство кандидата в президенты США, сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году, пишет Reuters.



Группа членов калифорнийского совета по условно-досрочному освобождению отказала Сирхану в условно-досрочном освобождении еще на три года. Это решение знаменует собой изменение вывода другой комиссии два года назад о том, что 78-летний мужчина должен быть условно-досрочно освобожден.



Это решение было отменено губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, демократом, и Сирхан подал в суд, заявив, что действия губернатора были незаконными.



Сирхан застрелил 42-летнего Кеннеди в кухонной кладовой отеля "Амбассадор" в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 года через несколько минут после того, как сенатор США и бывший генеральный прокурор США произнес речь после победы на предварительных выборах лидера Демократической партии в Калифорнии. Кеннеди умер на следующий день. Его старший брат, президент Джон Кеннеди, был убит в Далласе в 1963 году.



Сирхан сказал, что не помнит момент убийства Роберта Кеннеди, хотя он также сказал, что стрелял в Кеннеди, потому что был в ярости из-за его поддержки Израиля.



Вдова Кеннеди, 94-летняя Этель Кеннеди, и шестеро ее детей выступили против условно-досрочного освобождения Сирхана.



Двое других из девяти оставшихся в живых детей Роберта и Этель Кеннеди - Роберт Ф. Кеннеди-младший и Дуглас Кеннеди - по сообщению Los Angeles Times, поддержали условно-досрочное освобождение Сирхана в прошлом году.



Сирхан был приговорен к смертной казни в 1969 году, но его приговор был заменен пожизненным заключением после того, как Калифорния запретила смертную казнь.



В настоящее время Сирхан находится в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии недалеко от Сан-Диего.

