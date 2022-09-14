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Убийце Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении
14.09.2022 03:34 Ольга Белозерова

Убийце Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении

 Марку Дэвиду Чепмену, который застрелил Джона Леннона в 1980 году, в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников исправительных учреждений Нью-Йорка.

Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению 31 августа. Он добивался условно-досрочного освобождения каждые два года с 2000 года, когда он впервые получил на это право. 

Он останется в заключении еще как минимум два года, после чего снова сможет просить об условно-досрочном освобождении.

Как отмечается, стенограмма последнего слушания по условно-досрочному освобождению Чепмена еще не была опубликована. 

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