



Убийце Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении

Марку Дэвиду Чепмену, который застрелил Джона Леннона в 1980 году, в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников исправительных учреждений Нью-Йорка.



Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению 31 августа. Он добивался условно-досрочного освобождения каждые два года с 2000 года, когда он впервые получил на это право.



Он останется в заключении еще как минимум два года, после чего снова сможет просить об условно-досрочном освобождении.



Как отмечается, стенограмма последнего слушания по условно-досрочному освобождению Чепмена еще не была опубликована.