



Тревожная статистика: рост уровня антисемитизма в кампусах в США

В университетских кампусах в США почти вдвое увеличилось количество антисемитских инцидентов по сравнению с 2021 и 2022 годами.



Об этом свидетельствуют результаты исследования Антидиффамационной лиги.



Все больше распространяется пропаганды насилия против Израиля и усиливается риторика против сионизма. За 2022-2023 учебный год было зарегистрировано 665 антиизраильских инцидентов в кампусах. Они включали девять случаев вандализма, 24 случая преследования, 303 антисемитских мероприятия, 326 акций протеста.



Число случаев физического насилия сократилось с одного до нуля, а случаев вандализма - с 11 до 9, зато произошло заметное увеличение числа случаев преследования — с 19 до 24.