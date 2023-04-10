



"Третья мировая война": Дональд Трамп опубликовал загадочный пост

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети Truth Social.



"Третья мировая война", — написал Трамп, не приведя дополнительные подробности.



"Вы не находите, что это совершенно нормальное поздравление с пасхальным воскресеньем?" — написал в Twitter Джордж Конвей, адвокат и ведущий консервативный критик Трампа.



На пост 45-го президента США обратил внимание репортер NBC News Бэн Коллинз.



"Я знаю, что большинство людей не обращают на это внимания, но теперь Трамп публикует такие вещи на TruthSocial без какого бы то ни было контекста", — заметил он.



Через несколько часов он объяснил свои слова и обвинил администрацию Байдена: "Мы — нация в упадке".





