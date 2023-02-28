



“Trans Lives Matter”: можно ли менять пол до 26?

26 февраля перед зданием Капитолия штата Оклахома собралась группа из 100 с лишним человек. Под лозунгом “Trans Lives Matter” они намеревались бороться против серии законопроектов, запрещающих гендерно-утверждающие операции.



Законопроекты, ограничивающие трансгендерную медицинскую помощь жителям до 26 лет, были внесены в 2023 году и отстаивались губернатором-республиканцем Кевином Ститтом. Он обратился к государству с речью, посвященной тому, что все делается во благо, “несовершеннолетние не могут голосовать, не могут покупать алкоголь, сигареты. Мы не должны позволять несовершеннолетнему делать постоянную операцию по изменению пола в Оклахоме”.



Закон, также известный как Закон Миллстоуна запрещает врачам Оклахомы предоставлять процедуры по смене пола или консультации, связанные с такими процедурами любому лицу до 26 лет.



Демонстранты в ответ на это скандировали: “Жизни трансгендеров имеют значение”.