



Трампу не нравится, как Израиль ведется действия в Газе

Бывшему президенту США Дональду Трампу не нравится то, как Израиль ведет операцию в Газе.



Такое заявление он сделал 4 апредя.



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"Я ясно сказал: покончим с этим, вернемся к миру и прекратим убивать людей", - сказал Трамп.



По его словам, Израиль должен одержать победу. Однако он посетовал, что это занимает много времени.



Трамп считает, что Израилю стоит закончить то, что он начал.



"Они должны закончить это быстро, а нам нужно продолжать жить дальше", - добавил он.



