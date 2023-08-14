



Сайт суда Джорджии публикует и удаляет документ об обвинениях Трампа

На веб-сайте суда округа Фултон, штат Джорджия, в понедельник был кратко опубликован документ, в котором перечислены несколько уголовных обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа, которые, по-видимому, были связаны с его попытками отменить свое поражение на выборах 2020 года в штате, прежде чем принять документ. вниз без объяснения причин, пишет Reuters.



В заявлении окружной прокуратуры округа Фултон говорится, что против Трампа не было выдвинуто никаких обвинений.



Документ был датирован 14 августа и назван Трампом, а дело названо "oткрытым", но больше не доступен на веб-сайте суда. Агентство Reuters не смогло сразу определить, почему этот материал был опубликован и удален. "Сообщение Reuters о том, что эти обвинения были выдвинуты, является неточным. Кроме того, мы не можем комментировать", — заявил представитель окружной прокуратуры.



В двухстраничном документе упоминались: "Нарушение Закона Джорджии Рико (о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетиров)", "Подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим", "Заговор с целью предоставления ложных заявлений и письменных материалов" и "Заговор с целью совершения подлога в Первая степень", среди других перечисленных обвинений.

