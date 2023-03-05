



Трамп: я буду баллотироваться, даже если мне предъявят обвинение

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что он "даже не думает" о выходе из гонки за президентское кресло в Белом доме, даже если ему будет предъявлено обвинение по одному из нескольких расследований в отношении его действий. Бывший президент все чаще использует свою кампанию как "дубинку против следователей", пишет The New York Times.



Трамп дал комментарии группе консервативных СМИ перед своим выступлением на конференции Консервативной коалиции политических сил в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд. Это был первый раз, когда Трамп публично говорил о том, как он отреагирует, если ему будет предъявлено обвинение во время предвыборной гонки 2024 года.



Трампу предстоят два государственных расследования — одно в Нью-Йорке и одно в округе Фултон, штат Джорджия, — а также два федеральных расследования под руководством специального прокурора Джека Смита о попытке помешать мирной передаче власти после поражения на выборах 2020 года, а также о найденных у Трампа сотнях секретных документов и президентских материалов в его частной резиденции Mar-a-Lago.



Трамп был категоричен, когда в субботу его спросили, останется ли он в гонке, если один из прокуроров предъявит обвинение.



"О, абсолютно. Я бы даже не подумал об уходе", — сказал он, добавив, что, по его мнению, обвинение только увеличит количество его сторонников.



Несколько человек, близких к Трампу, заявили, что, по его мнению, его президентскую кампанию можно использовать как дубину, чтобы нанести ответный удар по прокурорам. В своем выступлении в субботу Трамп неоднократно называл прокуроров коррумпированными и политически мотивированными, не приводя никаких доказательств. Как и в течение многих лет, он рассматривал расследования не как результат своих собственных действий, а как попытку заставить замолчать голоса своих сторонников.



"Я ваш воин. Я ваше правосудие. А для тех, кого обидели и предали, я — ваше возмездие", — сказал Трамп толпе.