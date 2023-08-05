



Трамп в пламенной речи в Алабаме: Мне нужно "еще одно обвинение, чтобы выиграть

Бывший президент США Дональд Трамп, в третий раз представший перед судом в качестве ответчика по уголовным делам, в пятницу вечером произнес речь, полную неповиновения и хвастовства, оскорбив прокуроров и заявив, что обвинения, с которыми он сталкивается, только помогают его президентской кампании 2024 года, пишет The Week.



"Каждый раз, когда они выдвигают обвинение, мы поднимаемся вверх в опросах. Нам нужно еще одно обвинение, чтобы выиграть эти выборы. Еще одно обвинение, и эти выборы закрыты. Ни у кого нет даже шанса", — сказал Трамп на ужине Республиканской партии в Алабаме.



В четверг Трамп не признал себя виновным в преступлениях, связанных с его попытками отменить результаты своего поражения на выборах 2020 года. Хотя это его третье уголовное обвинение в этом году, это дело является самым серьезным, поскольку федеральное правительство, которым он когда-то руководил, обвинило его в организации схемы по блокированию мирной передачи власти.



Но несмотря на серьезные уголовные обвинения, появление Трампа на сцене в пятницу вечером под "Боже, благослови США" Ли Гринвуда, вызвало почти трехминутные овации.



Предвыборный штаб Трампа в пятницу выпустил онлайн-рекламу с нападками на специального советника Министерства юстиции Джека Смита, который руководил расследованием, в результате которого Трампу были предъявлены последние обвинения, а также отдельное дело, в котором ему предъявлены обвинения в неправильном обращении с секретными документами.



Реклама, которая, как ожидается, начнет транслироваться по телевидению на следующей неделе, также содержит нападки на окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который обвинил Трампа в деле о "взятке за молчание", и окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис, которая, как полагают, близка к предъявлению обвинений в ее расследование попыток Трампа и его союзников отменить результаты выборов 2020 года в Грузии.



Помощник Трампа сказал, что реклама начнет транслироваться в понедельник и вторник в Вашингтоне, округ Колумбия, Нью-Йорке, Атланте и по национальному кабелю. Рекламу также показали публике на ужине в Алабаме в пятницу вечером.

