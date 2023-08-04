



Трамп угрожает возмездием за федеральные обвинения: Скоро настанет наша очередь

Экс-президент Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что его переизбрание на пост президента “станет местью” президенту Джо Байдену и Демократической партии за его постоянные проблемы с законом.



“Это не моя вина, что мой политический оппонент Джо Байден, велел своему Генеральному прокурору обвинить ведущего (на сегодняшний день!) республиканского кандидата и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в таком количестве преступлений, какое только можно придумать, чтобы мне пришлось тратить много времени и денег на свою защиту”, – заявил Трамп в Truth Social. “Демократы боятся выступать против меня, иначе они бы не занимались этим беспрецедентным оружием “справедливости”.



“Но скоро, в 2024 году, придет наша очередь!”, – уверяет он.



Во вторник Трампу было предъявлено федеральное обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года вслед за июньскими обвинениями в неправильном обращении с секретными документами. Трампу также было предъявлено обвинение в фальсификации деловых записей в Нью-Йорке, он был признан виновным в сексуальном насилии над журналисткой в ​​этом году.