



Трамп согласился передать поле для гольфа сети казино

Бывший президент США Дональд Трамп согласился сдать в аренду поле для гольфа в Бронксе сети казино Bally's.



По данным The New York Post, на это он решился после продолжительной борьбы с местными властями.



По словам источников, стоимость сделки оценивается в десятки миллионов долларов.



Контракт Трампа с местным департаментом, который первоначально планировалось продлить до 2035 года, истекает 21 сентября. Bally's продолжит использовать это место как поле для гольфа и изменит название на Bally's Links, убрав со входа массивную вывеску "TRUMP LINKS".



"Мы поддерживаем передачу поля для гольфа Ferry Point компании Bally's и уверены, что они обеспечат жителям Нью-Йорка впечатления от игры в гольф", — заявил представитель Департамента парков.