



Трамп потеряет почти половину избирателей, если его признают виновным – опрос

Около половины республиканцев не стали бы голосовать за Дональда Трампа на следующих президентских выборах, если бы суд признал его виновным в совершении уголовного преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели Reuters/Ipsos.



Во время двухдневного опроса, который завершился перед сегодняшним появлением Трампа в суде, респондентов спрашивали, будут ли они голосовать за Трампа на президентских выборах 2024 года, если он будет "осужден присяжными за тяжкое преступление".



45% опрошенных республиканцев сказали, что не будут голосовать за него; 35% заявили, что все равно проголосуют, а 20% опрошенных еще не решили, как поступить. На вопрос, голосовали бы они за Трампа, если бы он “в настоящее время отбывал срок в тюрьме”, 52% республиканцев ответили, что не проголосовали бы, 28% готовы за него голосовать в таких обстоятельствах.



В суде Трамп заявил, что не признает себя виновным и считает выдвинутые против него обвинения “охотой на ведьм”.



Законодательство США не запрещает участие приговоренных судом в выборах, если их права не ограничены специальным судебным решением.



Как показал опрос Reuters/Ipsos, участие Трампа в президентской гонке может самым существенным образом зависеть от приговора суда по итогам рассмотрения предъявленных ему обвинений.