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Трамп отправился в суд, чтобы получить обвинения
03.08.2023 21:24 Алина Груднева

Трамп отправился в суд, чтобы получить обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп отправился в суд, где ему должны предъявить обвинения в заговоре с целью отменить его поражение на выборах 2020 года.

По данным американских СМИ, он должен вылететь на частном самолете в Вашингтон, где предстанет перед судом.

Слушание по его делу состоится в Вашингтоне в четверг в 16:00 по местному времени. Трамп отрицает какие-либо обвинения в отношении себя.

Ожидается, что у экс-президента США снимут отпечатки пальцев и попросят его предоставить информацию о себе.

Вероятнее всего, его возьмут, как и в предыдущие разы, под стражу на время проведения судебного процесса.

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