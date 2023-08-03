



Трамп отправился в суд, чтобы получить обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп отправился в суд, где ему должны предъявить обвинения в заговоре с целью отменить его поражение на выборах 2020 года.



По данным американских СМИ, он должен вылететь на частном самолете в Вашингтон, где предстанет перед судом.



Слушание по его делу состоится в Вашингтоне в четверг в 16:00 по местному времени. Трамп отрицает какие-либо обвинения в отношении себя.



Ожидается, что у экс-президента США снимут отпечатки пальцев и попросят его предоставить информацию о себе.



Вероятнее всего, его возьмут, как и в предыдущие разы, под стражу на время проведения судебного процесса.