



Трамп обжалует приговор: "Этот вердикт — позор"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил во вторник Fox News, что подаст апелляцию на решение по гражданскому делу Э. Джин Кэрролл.



В иске Кэрролл Трамп обвинялся в изнасиловании ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в середине 1990-х годов.



Федеральное жюри в Нью-Йорке во вторник постановило, что Трамп виновен в попытке изнасилования и клевете.



В эксклюзивном интервью сразу после того, как присяжные вынесли вердикт, Трамп сказал, что он "абсолютно понятия не имеет, кто эта женщина".



"Этот вердикт — позор. Это продолжение величайшей политической охоты на ведьм в истории", — сказал он, пообещав подать апелляцию.



Президентская кампания Трампа опубликовала заявление после приговора, в котором говорится, что "охота на ведьм" демократов достигла "нового минимума", назвав это "злоупотреблением нашей великой конституцией".



"Не заблуждайтесь, все это фальшивое дело — политическая попытка, нацеленная на президента Трампа, потому что теперь он является бесспорным лидером, чтобы быть еще раз избранным президентом Соединенных Штатов", — говорится в заявлении.

