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Трамп обещает бороться за президентское кресло даже из-за решетки
29.07.2023 10:35 Ирина Демьянова

Трамп обещает бороться за президентское кресло даже из-за решетки

Дональд Трамп обещает не прекращать борьбу за пост президента США даже, если он будет осужден и это придется делать из тюрьмы. Об этом сам Трамп заявил во время радиоинтервью, пишет  Independent .

Свое заявление бывший президент США сделал, отвечая на вопрос ведущего о том, откажется ли он от продления президентской кампании в случае осуждающего приговора в любом из уголовных производств, возбужденных против него.

"Абсолютно нет. Ничего в Конституции не запрещает мне это сделать", - сказал Трамп.

Экс-президенту в этом году выдвинули уже два обвинения: одно в Нью-Йорке за выплату денег за молчание порнозвезде, с которой он имел связь, второе – за ненадлежащее обращение с секретными материалами. 

 

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