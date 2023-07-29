



Трамп обещает бороться за президентское кресло даже из-за решетки

Дональд Трамп обещает не прекращать борьбу за пост президента США даже, если он будет осужден и это придется делать из тюрьмы. Об этом сам Трамп заявил во время радиоинтервью, пишет Independent .



Свое заявление бывший президент США сделал, отвечая на вопрос ведущего о том, откажется ли он от продления президентской кампании в случае осуждающего приговора в любом из уголовных производств, возбужденных против него.



"Абсолютно нет. Ничего в Конституции не запрещает мне это сделать", - сказал Трамп.



Экс-президенту в этом году выдвинули уже два обвинения: одно в Нью-Йорке за выплату денег за молчание порнозвезде, с которой он имел связь, второе – за ненадлежащее обращение с секретными материалами.



