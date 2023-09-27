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Трамп о решении суда: охота на ведьм
27.09.2023 08:34 Алина Груднева

Трамп о решении суда: охота на ведьм

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал вердикт суда, который признал его виновным в мошенничестве.

Соответствующий комментарий он обнародовал в собственной социальной сети.

"Политический процесс и охота на ведьм вышли на беспрецедентный уровень", - сказал он.

Трамп также назвал судью, вынесшего вердикт, "сумасшедшим". Он сказал своим сторонникам, что "если они это смогли сделать со мной, то и смогут это сделать с вами".

Ранее в суде постановили, что Трамп и его сыновья предоставляли ложные финансовые отчеты в течение примерно десяти лет.

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