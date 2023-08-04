



Трамп не признал себя виновным в суде

Экс-президент США Дональд Трамп в суде в Вашингтоне не признал себя виновным во всех выдвинутых ему обвинениях в преступлении против государства и граждан страны. Об этом пишет Bloomberg.



Слушание дела экс-президента состоялось в четверг, 3 августа 2023 года, в федеральном суде в Вашингтоне. После зачитывания обвинений Трамп заявил, что не признает себя виновным. Он будет оставаться на свободе, пока дело будет продвигаться, но ему запрещено общаться с кем-либо, кто является свидетелем, кроме как через своих адвокатов.



Это уже третье уголовное дело против Трампа, и окружной прокурор вскоре объявит, будет ли выдвигать четвертое обвинение, связанное с расследованием вмешательства в выборы в штате.



Следующее слушание по делу назначено на 28 августа. Судья заявила, что Трампу не обязательно присутствовать на нем. К тому времени судья намерена назначить дату судебного разбирательства.

