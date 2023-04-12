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Трамп: Макрон целует Китай в зад
12.04.2023 16:41 Алина Груднева

Трамп: Макрон целует Китай в зад

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "пособничестве" лидеру Китая Си Цзиньпину.

Такое заявление он сделал в интервью Fox News.

"Вы понимаете, что этот сумасшедший мир взрывается, и Соединенные Штаты не имеют абсолютно никакого права голоса. А Макрон, мой друг, целует Китай в зад", - сказал Трамп.

Он также раскритиковал администрацию Джо Байдена в том, что та была слишком мягкой в отношении РФ, КНДР и Китая. Трамп считает, что США перестали быть мировым лидером.
 

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