



Трамп готовится сделать заявление о выборах президента США

Дональд Трамп намерен объявить о том, что будет баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.

Его заявление запланировано на 9 часов вечера по восточному времени.

Между тем, результаты нового опроса Yougov показали, что губернатор Флориды Рон Десантис вырвался вперед на 7 процентных пунктов, опередив Трампа

42% республиканцев и независимых избирателей предпочли бы Десантиса в качестве своего кандидата в президенты 2024 года, Трампа поддерживают 35%.