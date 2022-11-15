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Трамп готовится сделать заявление о выборах президента США
15.11.2022 14:36 Алина Груднева

Трамп готовится сделать заявление о выборах президента США

Дональд Трамп намерен объявить о том, что будет баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.

 
Его заявление запланировано на 9 часов вечера по восточному времени.
 
Между тем, результаты нового опроса Yougov показали, что губернатор Флориды Рон Десантис вырвался вперед на 7 процентных пунктов, опередив Трампа 
 
42% республиканцев и независимых избирателей предпочли бы Десантиса в качестве своего кандидата в президенты 2024 года, Трампа поддерживают 35%.

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