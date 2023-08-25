



Трамп формально сдался в суде: Я не сделал ничего плохого

Экс-президент США Дональд Трамп сдался в четверг по формальной процедуре в тюрьме округа Фултон штата Джорджия по более чем десяти обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты президентских выборов в штате в 2020 году.



После этого он был освобожден под залог, сообщает CNN .



Трамп провел в тюрьме чуть более 20 минут для оформления документов и вышел в залог 200 тысяч долларов.



После этого он вернулся в аэропорт, где кратко пообщался с журналистами.



"То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего дурного. Я не сделал ничего плохого, и все это знают… То, что они делают – это вмешательство в выборы", - заявил Трамп.



Федеральный судья назначил слушание на 18 сентября.



Трампу выдвинут обвинения по 13 пунктам.



