



Трамп: если меня выберут, я верну Майкла Флинна

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вернет своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, если тот проработает еще четыре года в Белом доме в 2024 году, сообщает The Hill в воскресенье.



"Я скажу, что генерал Флинн, он настоящий генерал. Он настоящий мужчина. Он принял такое оскорбление, с которым никто не смог бы справиться, и вышел больше, лучше, сильнее, чем когда-либо", - сказал Трамп по телефону во время митинга ReAwaken America.



"Он лидер, а вы просто оставайтесь богатыми, здоровыми и благополучными, и все такое. Я хочу, чтобы у вас были прекрасные жизни, и, генерал, вы просто должны оставаться здоровыми, потому что мы вас вернем. Мы вернем вас обратно", - добавил Трамп.



В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в том, что ввел ФБР в заблуждение относительно своих контактов с Россией. Трамп потребовал отставки Флинна десятью месяцами ранее, после того как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса относительно своих разговоров с послом России в США.



В ноябре 2020 года Трамп объявил о помиловании Флинна.



