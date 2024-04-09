



Трамп: Байден "на 100 процентов" на стороне палестинцев

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что его преемник Джо Байден "на 100 процентов" на стороне палестинцев.

"Любой еврей, который голосует за Байдена, не любит Израиль и, честно говоря, с ним нужно поговорить - как еврей может голосовать за Байдена или демократа, ведь они на 100% на стороне палестинцев, и он не знает, как из этого выбраться", - заявил Трамп в интервью консервативному телеканалу Real America's Voice.



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"Честно говоря, невероятно, что исторически еврейские люди голосуют за демократов. Я этого не понимаю", - говорит он, повторяя тезис, который он с неохотой высказывал в последние несколько лет.

"Я был более произраильски настроен, чем любой другой президент", - продолжает Трамп, подчеркивая свои решения о выходе из иранской ядерной сделки, признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США.

"Может быть, это просто плохая привычка, когда вы голосуете за демократа, но я не знаю, как кто-то из евреев голосует за демократа", - говорит он.