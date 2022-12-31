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Трагедия в США: маленький ребенок случайно застрелил брата
31.12.2022 03:34 Алина Груднева

Трагедия в США: маленький ребенок случайно застрелил брата

В Пенсильвании 10-летний мальчик случайно застрелил старшего брата из ружья.

По данным 6ABC Action News, это произошло, когда они прибыли к родственникам.

Из двоюродный брат оставил ружье в ящике в подвале. Пока взрослые были заняты своими делами, дети отправились туда играться и быстро нашли оружие.

В итоге, мальчик случайно выстрелил в своего старшего брата. В правоохранительных органах посчитали убийство мальчика несчастным случаем, потому не стали предъявлять никому обвинения.

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