



Трагедия в США: маленький ребенок случайно застрелил брата

В Пенсильвании 10-летний мальчик случайно застрелил старшего брата из ружья.



По данным 6ABC Action News, это произошло, когда они прибыли к родственникам.



Из двоюродный брат оставил ружье в ящике в подвале. Пока взрослые были заняты своими делами, дети отправились туда играться и быстро нашли оружие.



В итоге, мальчик случайно выстрелил в своего старшего брата. В правоохранительных органах посчитали убийство мальчика несчастным случаем, потому не стали предъявлять никому обвинения.