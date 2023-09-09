Теракт 11 сентября: идентифицированы останки двух жертв
В США идентифицированы останки двух жертв теракта, совершенного 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре.
По данным информационного агентства Associated Press, соответствующую информацию власти раскрыли в преддверии 22-й годовщины теракта в Нижнем Манхеттене, который унес жизни около трех тысяч человек.
В частности, идентифицированы останки мужчины и женщины, однако их имена не разглашаются. Судмедэкспертам к настоящему времени удалось установить связь между останками 1649 человек с терактом, поскольку этот процесс является весьма сложным.
Эксперты используют передовые методы секвенирования ДНК во время исследования найденных под обломками Всемирного торгового центра частей тел, которые два десятилетия не были идентифицированы.