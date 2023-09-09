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Теракт 11 сентября: идентифицированы останки двух жертв
09.09.2023 19:40 Алина Груднева

Теракт 11 сентября: идентифицированы останки двух жертв

В США идентифицированы останки двух жертв теракта, совершенного 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре. 

По данным информационного агентства Associated Press, соответствующую информацию власти раскрыли в преддверии 22-й годовщины теракта в Нижнем Манхеттене, который унес жизни около трех тысяч человек.

В частности, идентифицированы останки мужчины и женщины, однако их имена не разглашаются. Судмедэкспертам к настоящему времени удалось установить связь между останками 1649 человек с терактом, поскольку этот процесс является весьма сложным.

Эксперты используют передовые методы секвенирования ДНК во время исследования найденных под обломками Всемирного торгового центра частей тел, которые два десятилетия не были идентифицированы.

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