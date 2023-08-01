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Тейлор Свифт поделилась богатствами с дальнобойщиками
01.08.2023 13:05 Алина Груднева

Тейлор Свифт поделилась богатствами с дальнобойщиками

Певица Тейлор Свифт поделилась своими богатствами после тура Eras Tour с дальнобойщиами.

Об этом сообщает Tmz.

По данным издания, каждому дальнобойщику, работающему в ее турне, она дала по сто тысяч долларов в Санта-Кларе, Калифорния.

Она дала деньги водителям серийных грузовиков, которые перевозили оборудование Тейлор для тура Eras. То есть, на них она отдала около 5 миллионов долларов.

Что примечательно, общенациональный тур Тейлор принес 1 миллиард долларов продаж билетов.

Водители грузовиков не единственные, кто получает свой "кусок пирога в виде премий".

 

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