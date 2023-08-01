



Тейлор Свифт поделилась богатствами с дальнобойщиками

Певица Тейлор Свифт поделилась своими богатствами после тура Eras Tour с дальнобойщиами.



Об этом сообщает Tmz.



По данным издания, каждому дальнобойщику, работающему в ее турне, она дала по сто тысяч долларов в Санта-Кларе, Калифорния.



Она дала деньги водителям серийных грузовиков, которые перевозили оборудование Тейлор для тура Eras. То есть, на них она отдала около 5 миллионов долларов.



Что примечательно, общенациональный тур Тейлор принес 1 миллиард долларов продаж билетов.



Водители грузовиков не единственные, кто получает свой "кусок пирога в виде премий".



