



Сын Байдена признался в уклонении от уплаты налогов

Сын президента США Хантер Байден признался в уклонении от уплаты налогов.



Об этом сообщает Reuters.



Сын Джо Байдена в рамках сделки о признании вины сознался, что уклонился от уплаты подоходного налога на сумму в $1,5 млн в период с 2017 по 2018 год.



Ожидается, что эта сделка позволит ему избежать тюрьмы и дополнительных обвинений, выдвинутых против него за незаконное хранение оружия.



53-летний Хантер Байден ранее работал юристом и лоббистом. В 2014-м его уволили из ВМС из-за положительного результата теста на наркотики. Расследование в отношение него было инициировано при администрации Дональда Трампа, который обвинял сына Байдена в коррупции.