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Сын Байдена признался в уклонении от уплаты налогов
26.07.2023 14:00 Алина Груднева

Сын Байдена признался в уклонении от уплаты налогов

Сын президента США Хантер Байден признался в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Reuters.

Сын Джо Байдена в рамках сделки о признании вины сознался, что уклонился от уплаты подоходного налога на сумму в $1,5 млн в период с 2017 по 2018 год.

Ожидается, что эта сделка позволит ему избежать тюрьмы и дополнительных обвинений, выдвинутых против него за незаконное хранение оружия.

53-летний Хантер Байден ранее работал юристом и лоббистом. В 2014-м его уволили из ВМС из-за положительного результата теста на наркотики. Расследование в отношение него было инициировано при администрации Дональда Трампа, который обвинял сына Байдена в коррупции.

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