



Сын Байдена может пойти под суд

Сын президента Джо Байдена Хантер может предстать перед уголовным судом.



Об этом заявил специальный прокурор Дэвид Вайс.



Если Хантер пойдет под суд, это может сказаться на результатах президентских выборов, которые состоятся в 2024 году.



Ранее генпрокурор Меррик Б. Гарланд повысил статус Вайса, расследующего дело сына Байдена, до статуса специального прокурора. Это сигнализирует о том, что расследование вышло на новый этап.



Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

