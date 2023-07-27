



Суд над убийцей прихожан синагоги Питтсбурга отклонил ходатайство об эксгумации

В среду федеральный судья отклонил просьбу адвокатов стрелка из синагоги Питтсбурга эксгумировать тело отца подсудимого, чтобы доказать отцовство.



Адвокаты Роберта Бауэрса хотели, чтобы тело было извлечено для анализа ДНК после того, как прокуратура подняла вопросы об отцовстве во время судебного процесса над Бауэрсом по делу о резне в синагоге "Древо жизни" в 2018 году.



Бауэрсу, 50-летнему водителю грузовика из пригорода Болдуина, грозит смертный приговор после того, как в июне его признали виновным в убийстве 11 прихожан синагоги.



Пытаясь убедить присяжных пощадить его жизнь, защита заявила, что Бауэрс имеет семейную историю психических заболеваний, и представила доказательства того, что у его отца, Рэндалла Бауэрса, была диагностирована шизофрения. Защита утверждает, что Роберт Бауэрс также болен шизофренией и открыл огонь по синагоге из-за бредовой веры в то, что евреи помогают совершить геноцид против белых людей.



Рэндалл Бауэрс покончил жизнь самоубийством в 1979 году, накануне судебного разбирательства по делу об изнасиловании. На суде на прошлой неделе прокуроры попытались поставить под сомнение, был ли он биологическим отцом Роберта Бауэрса. Во вторник защита попросила судью прояснить ситуацию, распорядившись об эксгумации тела Рэндалла Бауэрса.



Окружной судья США Роберт Колвилл согласился с прокуратурой в том, что защита слишком долго ждала, чтобы подать ходатайство об эксгумации, отметив, что собственная мать Бауэрса задавалась вопросом, был ли Рэндалл Бауэрс биологическим отцом, когда эксперт защиты разговаривал с ней в ноябре 2022 года. Защита должна была предвидеть, что федеральные прокуроры попытаются опровергнуть отцовство, сказал Колвилл в постановлении. Судья также сказал, что у него, вероятно, нет юридических полномочий для вынесения решения об эксгумации.



Эксперты по психическому здоровью, нанятые защитой, сообщили присяжным, что они диагностировали у Роберта Бауэрса шизофрению, серьезное заболевание головного мозга, симптомы которого включают бред и галлюцинации. Невролог, давший показания обвинению, оспорил наличие у Бауэрса шизофрении и сказал, что психическое заболевание, по его мнению, не сыграло роли в нападении.

