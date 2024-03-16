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Суд над Трампом решено отложить
16.03.2024 07:40 Алина Груднева

Суд над Трампом решено отложить

Суд над Дональдом Трампом по уголовному делу о мошенничестве отложен на 30 дней.

По данным Fox News, слушания должны были состояться 25 марта, но их перенесли на конец апреля.

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Адвокаты Трампа настаивали на 90-дневной отсрочке или и вовсе на снятии обвинений. Месячный перерыв они посчитали "недостаточным".

В свою очередь, по данным прокуратуры, большинство рассматриваемых материалов не имеет отношения к делу против Трампа. 

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