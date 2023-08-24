



Сторонники Трампа собрались в ожидании его ареста

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа собрались возле здания суда в Джорджии в ожидании того, что его арестуют по обвинению во вмешательстве в результаты выборов в 2020 году.



Ожидается уже четвертое по счету заседание суда по этому поводу.



Сторонники, как и сам Трамп, уверены, что бывшего президента, проигравшего на выборах, кинут за решетку.



"Обвиняемый не должен осуществлять акты запугивания в отношении лиц, известных ему и являющихся соответчиками или свидетелями по этому делу, или иным способом препятствовать отправлению правосудия", — сообщали ранее в решении о залоге Трампа в 200 тысяч долларов.



Сам Трамп ранее написал в собственной соцсети о том, что его намерены заключить под стражу прямо в здании суда.

