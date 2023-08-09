



Сторонники абортов празднуют победу: В Огайо провалили поправку к конституции

Жители Огайо решили сохранить минимальный порог избирателей в виде простого большинства для внесения поправок в свою конституцию, отвергнув попытку поднять его до 60%. Инициативу поддержали всего 43% избирателей.



Если бы поправка была принята, то в дальнейшем для внесения изменений в конституцию штата потребовалось бы подать петицию, подписанную 5% имеющих право голоса избирателей в каждом из 88 округов Огайо вместо нынешних 44. А порог одобрения поправок изменился бы с 50% до 60%.



За 111 лет с тех пор, как Огайо впервые предоставил избирателям право вносить поправки по инициативе граждан, только 19 из 71 предложенных мер преодолели 50-процентный барьер.



Противники повышения порога избирателей для внесения изменений в Конституцию заявляют, что предложенная поправка, была "обманчивым захватом власти, призванным заставить замолчать" голос избирателей.



Председатель Демократической партии Огайо Лиз Уолтерс заявила Columbus Dispatch, что результатом стала "победа того штата, который мы хотим видеть".



Последствия волеизъявления жителей Огайо, которое состоялось 8 августа, напрямую коснутся другого голосования, запланированного на ноябрь, которое может установить право штата на аборт.



Опросы в Огайо показывают, что 58-59% жителей Огайо поддерживают поправку о защите доступа к аборту до достижения жизнеспособности плода (около 24 недель беременности). Если бы поправка о повышении порога до 60% была принята, поправка о праве на аборт, вероятно, была бы заблокирована.

