



США: Закон Сената о иностранном бюджете вызвал конфликт с Палатой представителей

На прошлой неделе Комитет Сената по ассигнованиям утвердил законопроект о государственных зарубежных операциях и связанных с ними программах на 2024 год, вызвав конфликт с Палатой представителей по поводу финансирования ряда внешнеполитических программ. Дебаты об основных уровнях иностранных расходов, а также о том, следует ли и в какой степени продолжать поддержку США ООН и помощи палестинцам, вероятно, станут одними из жарких споров в ближайшие недели между Сенатом и Палатой представителей.



В то время как законопроект Палаты представителей направлен на сокращение большей части американского финансирования ООН и палестинцев и значительное ужесточение условий такой помощи, законопроект Сената сохраняет финансирование, включая 75 миллионов долларов для Агентства ООН по оказанию помощи и работ и 225 миллионов долларов для помощи ПА и Газе. Формулировка пояснительного отчета, сопровождающего законопроект Сената, утверждает, что сохранение членства в Совете по правам человека является “одним из лучших способов для Соединенных Штатов противостоять” антиизраильскому предубеждению в ООН.



В результате победы сторонников еврейской общины законопроект Сената включает 2 миллиона долларов – увеличение финансирования на 500 тысяч долларов – для Управления специального посланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом, что превышает бюджетный запрос президента Джо Байдена. В отчете Сенат рекомендует, чтобы Государственный департамент выделил 1 миллион долларов на программы свободы вероисповедания для борьбы с антисемитизмом в Европе, а также просит министерство проконсультироваться с Конгрессом по вопросам борьбы с антисемитизмом и другими формами ненависти в Европе.



Законопроект также включает иностранное военное финансирование Израиля в размере 3,3 миллиарда долларов в соответствии с меморандумом о взаимопонимании 2016 года. Сенат просит, чтобы в отчете были отражены действия обеих сторон – ПА и правительства Израиля – “по противодействию подстрекательству к насилию и содействию миру и сосуществованию между израильтянами и палестинцами”.





Комитет требует 50 миллионов долларов на Закон о ближневосточном партнерстве во имя мира, который финансирует проекты между людьми и совместные бизнес-проекты между израильтянами и палестинцами; 10 миллионов долларов на совместные израильско-арабские научные программы; и 3 миллиона долларов на американо-израильское сотрудничество по проектам развития в развивающихся странах.





Законопроект Сената предусматривает выделение 1,3 миллиарда долларов на военную помощь Египту и 125 миллионов долларов на невоенную помощь; 425 миллиардов долларов в виде военной помощи Иордании и 845,1 миллиона долларов в виде бюджетной поддержки; 115 миллионов долларов для Ливана, из них 14 миллионов долларов на стипендиальные программы; 27,2 млн долларов на Инициативу ближневосточного партнерства (MEPI), целью которой является развитие лидерства и государственно-частного партнерства на Ближнем Востоке; и 10 миллионов долларов на программы стипендий для палестинских и сирийских беженцев в Ливане.



Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) выступила на заседании комитета в поддержку помощи США Иордании, несмотря на растущую озабоченность по поводу роли страны в регионе.



“Иордания, хотя и не идеальна, является частью решения, а не проблемы”, – сказала Грэм. “Мы не можем жить в мире безопасно, если мы не будем иметь дело с другими людьми в мире. Если у нас есть союзник, нужно помочь ему”.



В отчете Сената также содержится призыв к администрации увеличить уровень финансирования MEPI, доступного для Марокко, а также сделать такое финансирование доступным для Западной Сахары и добавлено новое требование к осведомленности об иранском влиянии в Панаме.