



США выйдут из НАТО, если Трамп победит на выборах - бывший советник президента

В интервью The Hill в четверг Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику бывшего президента США после того, как в статье, которую он написал ранее на этой неделе, назвал поведение Трампа "неустойчивым, иррациональным и неконтролируемым".



"У Дональда Трампа на самом деле нет философии, как мы ее понимаем с политической точки зрения. Он не думает о политических направлениях, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности, — заявил Болтон.



Болтон, который был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года, также раскритиковал Трампа за его внешнеполитическое наследие в отношении альянса, заявив в интервью: "Он угрожал существованию НАТО, и я думаю, что во второй срок Трампа, мы бы почти наверняка вышли из НАТО".



Бывший советник осудил Трампа за его решения, заявив: "Помимо действий на основе неадекватной информации, размышлений или обсуждений, Трамп также беспомощен даже после принятия решений. Когда что-то идет не так, или когда он просто меняет свое мнение впоследствии (обычное явление), он неизменно пытается дистанцироваться от собственного решения, опасаясь негативного освещения в СМИ или политической критики".



После увольнения в 2019 году Болтон опубликовал книгу, в которой резко критиковал руководство Трампа. По данным The Guardian, ранее в этом году Болтон назвал кандидатуру Трампа на пост президента в 2024 году "ядом" для Республиканской партии.



Несмотря на то, что за последние четыре месяца ему трижды предъявлялись уголовные обвинения, Трамп является главным кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

