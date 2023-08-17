



США ввели санкции против сотрудников ФСБ

Соединенные Штаты Америки сегодня, 17 августа, ввели новые санкции против России. Под ограничения попали четыре сотрудника ФСБ, говорится в заявлении Министерства финансов США.



"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", - говорится в сообщении.



Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал, что они таким образом напоминают Владимиру Путину и его режиму, что есть последствия не только за ведение жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека.



Правительство США считает, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального.



Сегодня OFAC наложило санкции на: Алексея Александровича Александрова - сотрудник Института криминалистики ФСБ; Константина Кудрявцева - оперативник Института криминалистики ФСБ; Ивана Владимировича Осипова - сотрудник Института криминалистики ФСБ; Владимира Александровича Паняева - оперативник ФСБ.



По мнению США, они причастны к отравлению Навального. Они действовали как агенты должностных лиц правительства Российской Федерации.



