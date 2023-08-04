



США введут новые санкции против Ирана из-за поддержки РФ, - Кирби

США готовы ввести дополнительные экономические и другие санкции в отношении Ирана из-за углубления военного взаимодействия с РФ, которая не прекращает полномасштабную военную агрессию против Украины.



Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.



По совам чиновника, Штаты и далее будут привлекать Тегеран к ответственности.



"Если потребуются дополнительные санкции, мы, конечно, применим их. И я уверен, что некоторые из наших союзников и партнеров тоже", - отметил Кирби.

Представитель Белого дома обратил внимание, что Иран является страной, в отношении которой и так введены едва ли не самые большие санкции Запада, в том числе из-за прямой поддержки Тегераном Москвы.



Кирби также выразил сомнения, что Иран может получить выгоду от усиления оборонных отношений с РФ.

