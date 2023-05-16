



США возбуждают уголовные дела по поводу поставок технологий в Иран, РФ и Китай

Министерство юстиции США объявило о возбуждении ряда уголовных дел, отслеживающих незаконный поток конфиденциальных технологий, в том числе программного кода Apple для беспилотных автомобилей и материалов, используемых для ракет, иностранным противникам, таким как Россия, Китай и Иран.



Некоторые из предполагаемых краж, как сообщается, произошли несколько лет назад, но официальные лица США сейчас обращают внимание на сбор дел, чтобы подчеркнуть работу целевой группы, созданной в этом году для пресечения подобной передачи технологий в зарубежные страны.



"Мы стремимся сделать все возможное, чтобы эти передовые инструменты не попали в руки противников, которые используют их таким образом, который угрожает не только нашей национальной безопасности, но и повсеместно демократическим ценностям", — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен, возглавляющий Отдел национальной безопасности Министерства юстиции.



В одном случае гражданин Китая обвиняется в заговоре с целью передачи изостатического графита, материала, который может использоваться в носовой части межконтинентальной баллистики, в Иран в нарушение санкций США.

