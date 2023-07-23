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США рассекретили пророческое письмо Никсона президенту Клинтону
23.07.2023 03:42 Евгения Маркова

США рассекретили пророческое письмо Никсона президенту Клинтону

За месяц до своей смерти в апреле 1994 года бывший президент Ричард Никсон написал письмо тогдашнему президенту Биллу Клинтону, предлагая то, что Клинтон позже назвал "мудрым советом, особенно в отношении России". Содержание этого письма теперь рассекречено Президентской библиотекой Клинтона и кажется пророческим.

В семистраничном письме от 21 марта 1994 года, которое обсуждал профессор истории Люк Нихтер в Wall Street Journal, Никсон дал грубую оценку политической ситуации в России, точно предсказав, что отношения между Москвой и Киевом будут ухудшаться и что кто-то вроде Путина может прийти к власти. Никсон, которому тогда был 81 год, написал письмо после того, как вернулся из двухнедельной поездки по России и Украине. 

Никсон считал сохранение политической и экономической свободы в России "самой важной внешнеполитической проблемой, с которой страна столкнется до конца этого века". 

Никсон предвидел, что отношения между Россией и Украиной развалятся. Ситуацию в Украине он назвал "взрывоопасной". 

"Если ей позволят выйти из-под контроля — это сделает Боснию похожей на вечеринку в саду родительского комитета", - написал Никсон. 
 

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