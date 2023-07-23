



США рассекретили пророческое письмо Никсона президенту Клинтону

За месяц до своей смерти в апреле 1994 года бывший президент Ричард Никсон написал письмо тогдашнему президенту Биллу Клинтону, предлагая то, что Клинтон позже назвал "мудрым советом, особенно в отношении России". Содержание этого письма теперь рассекречено Президентской библиотекой Клинтона и кажется пророческим.



В семистраничном письме от 21 марта 1994 года, которое обсуждал профессор истории Люк Нихтер в Wall Street Journal, Никсон дал грубую оценку политической ситуации в России, точно предсказав, что отношения между Москвой и Киевом будут ухудшаться и что кто-то вроде Путина может прийти к власти. Никсон, которому тогда был 81 год, написал письмо после того, как вернулся из двухнедельной поездки по России и Украине.



Никсон считал сохранение политической и экономической свободы в России "самой важной внешнеполитической проблемой, с которой страна столкнется до конца этого века".



Никсон предвидел, что отношения между Россией и Украиной развалятся. Ситуацию в Украине он назвал "взрывоопасной".



"Если ей позволят выйти из-под контроля — это сделает Боснию похожей на вечеринку в саду родительского комитета", - написал Никсон.

