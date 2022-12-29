



США пытаются лишить Иран возможности поставлять беспилотники в Россию

Администрация Байдена предприняла широкие усилия, чтобы лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в Россию для использования в войне на Украине, сообщила в среду The New York Times.



Согласно опубликованному в среду отчету, масштабы усилий США по предотвращению приобретения Россией иранских беспилотников в последние недели стали более очевидными. Администрация ускорила свои шаги, чтобы лишить Иран компонентов западного производства, необходимых для производства беспилотников, продаваемых в Россию, после того, как изучение обломков перехваченных беспилотников показало, что они начинены технологиями американского производства.



Американские силы помогают украинским военным разведданными о местах, где готовятся к запуску беспилотники, — сложная задача, поскольку русские перемещают пусковые установки.



Кроме того, американцы торопятся внедрять новые технологии, предназначенные для раннего предупреждения о приближающихся беспилотниках, чтобы повысить шансы Украины сбить их любыми средствами.



По словам источников, все три подхода столкнулись с серьезными проблемами, поскольку иранцы применяют в программе беспилотников свой опыт поиска на черном рынке технологий "двойного назначения", чтобы обойти экспортный контроль.



В отчете также указано, что, пытаясь остановить атаки беспилотников, помощники Байдена также взаимодействуют с Израилем.



На закрытой видеовстрече в прошлый четверг с высшими должностными лицами национальной безопасности, вооруженных сил и разведки Израиля Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, "обсудил растущие военные отношения Ирана с Россией, включая передачу оружия, которое Кремль развертывает против гражданского населения Украины". инфраструктуру и предоставление Россией военных технологий Ирану взамен", — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.



Хотя в заявлении не приводится подробностей о том, как две страны собираются решить эту проблему, отмечается, что администрация решила привлечь внимание к обсуждению на ежеквартальной встрече, обычно посвященной подрыву ядерного потенциала Ирана.

