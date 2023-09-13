



США признали террористами семерых финансистов "Хизбаллы"

США признали террористами семерых боевиков и финансистов "Хизбаллы" в Южной Америке и Ливане.



По данным американского Госдепа, в список включен высокопоставленный член "Хизбаллы" Амер Мохамед Акил Рада, ответственный за атаку на Взаимную Ассоциацию Израильтян и Аргентины (AMIA) в 1994 году, в результате которой погибли 85 евреев. Он экспортировал древесный уголь в Ливан и финансировал коммерческие предприятия террористической организации.



Его брат, который руководит группой, которая торгует наркотиками и отмывает деньги, также внесен в список за оказание материальной, финансовой или технологической поддержки "Хизбалле". Все, кто признан террористами, работали над тем, чтобы террористическая организация получала доходы, а также обеспечивали ее присутствие в Южной Америке и Аргентине.



"Наши действия подчеркивают приверженность правительства США преследованию боевиков и финансистов "Хизбаллы", независимо от их местонахождения. Мы продолжим борьбу с теми, кто пытается злоупотребить американской и международной финансовой системой для финансирования терроризма", - сказал заместитель министра финансов Брайан Нельсон.