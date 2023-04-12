



США признали лидера Хуррас ад-Дин террористом

Во вторник Государственный департамент Соединенных Штатов внес Сами Махмуда Мохаммеда аль-Урайди в список особо охраняемых глобальных террористов за его руководящую роль в ХаД.



“Соединенные Штаты по-прежнему привержены борьбе с филиалами “Аль-Каиды”, которые используют неуправляемые пространства и зоны конфликта в Сирии, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен. - Такие группы, как “Хуррас ад-Дин” (ХаД), несут ответственность за убийства, похищения и акты насилия в отношении членов групп религиозных меньшинств”.



В Департаменте по наградам за правосудие говорится, что они предлагают вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию об идентификации или местонахождении аль-Урайди.



