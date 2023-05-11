



США: принят Закон Асада против нормализации после возвращения Сирии в ЛАГ

Двухпартийная группа в Палате представителей США в четверг представила законопроект, который закрепляет противодействие Вашингтона нормализации отношений с режимом сирийского президента Башара Асада.



Закон был принят сразу после решения Лиги арабских государств о реинтеграции Сирии в блок.



Закон Асада против нормализации запрещает США "признавать или нормализовать отношения с любым правительством Сирии, которое возглавляет Башар Асад".



Джо Уилсон, республиканский председатель подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии, возглавил законопроект после того, как Лига арабских государств официально вновь приняла Сирию в состав организации, что является еще одним признаком смягчения позиции региона в отношении Дамаска.



"Режим Асада нелегитимен и представляет угрозу миру и процветанию в регионе. Поддержка свободной и демократической Сирии остается сильной, и я благодарен за введение этого двухпартийного закона, чтобы привлечь режим Асада к ответственности за свои преступления", — заявил Уилсон, анонсируя законопроект.



Законопроект направлен на расширение Закона Цезаря , который наложил жесткие санкции на режим Асада, за счет включения в него тех, кто поддерживает Сирийскую народную ассамблею и партию Баас.



Предлагаемое расширение Закона Цезаря также заблокирует одобрение Вашингтоном поддерживаемого США Арабского газопровода посредством положения, которое расширяет санкции, включая "значительные сделки" с природным газом, электричеством или другие сделки, связанными с энергетикой.

