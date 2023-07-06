



США передадут Украине кассетные боеприпасы, - СМИ

Издание The New York Times заявило, что Вашингтон собирается объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов, которые должны помочь Вооруженным силам Украины вести контрнаступление.



Об этом стало известно от представителя Администрации, который пожелал остаться анонимным.



Как известно, ранее США не соглашались отправить украинской армии такие снаряды из-за угрозы для мирного населения. В Пентагоне считали, что они будут полезны для Киева "с точки зрения эффективности на поле боя", но против их передачи выступал Конгресс. Также были опасения из-за нарушения "единства союзников".



Стоит отметить, что Украина просила кассетные боеприпасы до контрнаступления ВСУ. По информации Foreign Policy, это было в октябре 2022 года, когда Киев обратился с просьбой о передаче DPICM (разновидность кассетных боеприпасов).



Из-за высокой опасности кассетных боеприпасов, более 100 стран - за исключением США, России или Украины - в 2008 году подписали договор, известный как Конвенция по кассетным боеприпасам, пообещав не производить, не применять, не передавать и не накапливать эти виды оружия. По данным Коалиции по кассетным боеприпасам, с момента принятия Конвенции было уничтожено 99% мировых запасов.



Справка. Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов.



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