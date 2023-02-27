



США осуждают насилие в Иудее и Самарии и призывают к деэскалации

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США "осуждают воскресные акты насилия в Иудее и Самарии, в том числе террористический акт, в результате которого погибли два израильтянина, и насилие со стороны поселенцев, в результате которого один палестинец был убит и более 100 человек получили ранения, а также уничтожение собственности".



"Эти события подчеркивают необходимость немедленной деэскалации напряженности на словах и на деле. Соединенные Штаты будут продолжать работать с израильтянами, палестинцами и нашими региональными партнерами для восстановления спокойствия", — написал Прайс в Twitter.



Ранее в воскресенье израильские и палестинские официальные лица обсудили возобновление координации действий в области безопасности во время экстренной встречи, которую король Иордании Абдалла устроил в Акабе.



Саммит официальных лиц пяти правительств состоялся — с участием Египта и США — с целью остановить эскалацию израильско-палестинского насилия и предотвратить еще более острую вспышку в течение месяца Рамадан, который начинается 22 марта.



Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал встречу в Акабе важным шагом вперед.



"Мы признаем, что эта встреча была отправной точкой и что в ближайшие недели и месяцы предстоит проделать большую работу, чтобы построить стабильное и процветающее будущее как для израильтян, так и для палестинцев. Реализация будет иметь решающее значение", — сказал он.

