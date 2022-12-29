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США одобрили продажу оружия Тайваню: названа сумма
29.12.2022 09:47 Ольга Белозерова

США одобрили продажу оружия Тайваню: названа сумма

Администрация Байдена одобрила возможную продажу оружия Тайваню на сумму 180 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Госдепартамента.

"Эта предлагаемая продажа служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала", - говорится в заявлении.

Вашингтон уже давно поставляет оружие острову в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем. Однако, как пишет CNN, этот шаг, вероятно, вызовет гнев Пекина.

В сентябре США одобрили продажу Тайваню оружия на сумму более 1,1 миллиарда долларов, крупнейшую за время пребывания президента Джо Байдена в должности

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