



США одобрили продажу оружия Тайваню: названа сумма

Администрация Байдена одобрила возможную продажу оружия Тайваню на сумму 180 миллионов долларов.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Госдепартамента.



"Эта предлагаемая продажа служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала", - говорится в заявлении.



Вашингтон уже давно поставляет оружие острову в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем. Однако, как пишет CNN, этот шаг, вероятно, вызовет гнев Пекина.



В сентябре США одобрили продажу Тайваню оружия на сумму более 1,1 миллиарда долларов, крупнейшую за время пребывания президента Джо Байдена в должности