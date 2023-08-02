Новости » Новости США
США одобрили продажу Израилем "Пращи Давида" в Финляндию
02.08.2023 20:39 Ирина Демьянова

США одобрили продажу Израилем "Пращи Давида" в Финляндию

Министерство обороны в четверг вечером объявило, что США одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны средней дальности David's Sling за 316 миллионов евро.

Назвав сделку "исторической", министерство заявило, что оно и производитель Rafael вскоре проведут церемонию подписания сделки.


В заявлении министерства говорится, что Государственный департамент США совсем недавно уведомил об одобрении министра обороны Йоава Галанта , генерального директора Эяля Замира и директора отдела DDR&D (MAFAT) Дэнни Голда.

Переговоры об утверждении вел директор Организации противоракетной обороны Израиля DDR&D Моше Патель.

Одобрение США было необходимо, поскольку их организация по противоракетной обороне и американская оборонная фирма Raytheon были совместными партнерами в разработке "Пращи Дaвида".

Галант сказал, что сделка стала "очень существенным шагом к реализации исторической сделки между Израилем и Финляндией".

Он добавил, что изобретательный творческий ум Израиля привел к прорыву в продажах его оборонной продукции по всему миру.

"Праща Давида", производимая Rafael Advanced Defense Systems, способна перехватывать ракеты и ракеты на расстоянии 40-300 километров/

"Праща Давида" действует в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень многоуровневой системы противоракетной обороны cтраны.

Это первая зарубежная продажа системы.




 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы