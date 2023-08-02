



США одобрили продажу Израилем "Пращи Давида" в Финляндию

Министерство обороны в четверг вечером объявило, что США одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны средней дальности David's Sling за 316 миллионов евро.



Назвав сделку "исторической", министерство заявило, что оно и производитель Rafael вскоре проведут церемонию подписания сделки.





В заявлении министерства говорится, что Государственный департамент США совсем недавно уведомил об одобрении министра обороны Йоава Галанта , генерального директора Эяля Замира и директора отдела DDR&D (MAFAT) Дэнни Голда.



Переговоры об утверждении вел директор Организации противоракетной обороны Израиля DDR&D Моше Патель.



Одобрение США было необходимо, поскольку их организация по противоракетной обороне и американская оборонная фирма Raytheon были совместными партнерами в разработке "Пращи Дaвида".



Галант сказал, что сделка стала "очень существенным шагом к реализации исторической сделки между Израилем и Финляндией".



Он добавил, что изобретательный творческий ум Израиля привел к прорыву в продажах его оборонной продукции по всему миру.



"Праща Давида", производимая Rafael Advanced Defense Systems, способна перехватывать ракеты и ракеты на расстоянии 40-300 километров/



"Праща Давида" действует в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень многоуровневой системы противоракетной обороны cтраны.



Это первая зарубежная продажа системы.









